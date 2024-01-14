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«Мы начинаем наше путешествие». Яя Туре поддержал сборную Кот-д`Ивуара, выступающую на КАН

«Мы начинаем наше путешествие». Яя Туре поддержал сборную Кот-д`Ивуара, выступающую на КАН
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Бывший полузащитник сборной Кот-д`Ивуара, а также «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре пожелал удачи своей национальной команде, принимающей участие в Кубке африканских наций.

Кубок африканских наций . Группа A. 1-й тур
13 января 2024, суббота. 23:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
2 : 0
Гвинея-Бисау
1:0 Фофана – 4'     2:0 Крассо – 58'    

«Мы начинаем наше путешествие в Кубке африканских наций, а также приветствуем взгляды всего мира на правах страны-хозяйки турнира.

Хотя я и сосредоточен на своей работе в Саудовской Аравии и её выступлениях на Кубке Азии, как гордый ивуариец я выражаю поддержку команде и своей стране», — написал Туре в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, вчера, 13 января, сборная Кот-д`Ивуара в матче открытия обыграла Гвинею-Бисау со счётом 2:0. 18 января ивуарийская национальная команда сыграет с Нигерией (18 января), а 22 января проведёт матч с Экваториальной Гвинеей.

На текущий момент Туре работает ассистентом тренера в сборной Саудовской Аравии.

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