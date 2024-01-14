«Вы можете войти в историю». Игрок «Спартака» Мозес пожелал удачи сборной Нигерии на КАН

Полузащитник московского «Спартака» и экс-футболист сборной Нигерии Виктор Мозес высказал слова поддержки своей национальной команде, которая сегодня, 14 января, начнёт своё выступление на Кубке африканских наций.

«Удачи ребятам на Кубке африканских наций!

У меня остались потрясающие воспоминания о предыдущих турнирах, и я знаю, что вы можете создать ещё больше истории в этом году.

Мы все болеем за вас!» — написал игрок «Спартака» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Мозес завершил карьеру в сборной Нигерии в 2018 году. В её составе он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и пятью результативными передачами.

На групповом этапе Кубка африканских наций нигерийская национальная команда сыграет с Экваториальной Гвинеей (14 января), с Кот-д`Ивуаром (18 января), а также со сборной Гвинеи-Бисау (22 января).