Александр Филимонов: «Зенит» идёт к очередному чемпионству, помешать им никто не может

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» экс-голкипер Александр Филимонов поделился мнением о шансах санкт-петербургского «Зенита» на чемпионство в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«В этом сезоне РПЛ происходит то, что и прогнозировалось. «Зенит» идёт к очередному чемпионству, помешать ему в этом никто не может. «Краснодар» — не очень стабильная команда со своими пробелами. Да, играют неплохо и свежо, но такое ощущение, что им не хватает запаса», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после завершения первой части нынешнего сезона чемпионата России сине-бело-голубые набрали 36 очков и занимают второе место, уступая «Краснодару», который заработал 38 очков.