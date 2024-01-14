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Александр Филимонов: «Зенит» идёт к очередному чемпионству, помешать им никто не может

Александр Филимонов: «Зенит» идёт к очередному чемпионству, помешать им никто не может
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Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» экс-голкипер Александр Филимонов поделился мнением о шансах санкт-петербургского «Зенита» на чемпионство в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«В этом сезоне РПЛ происходит то, что и прогнозировалось. «Зенит» идёт к очередному чемпионству, помешать ему в этом никто не может. «Краснодар» — не очень стабильная команда со своими пробелами. Да, играют неплохо и свежо, но такое ощущение, что им не хватает запаса», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после завершения первой части нынешнего сезона чемпионата России сине-бело-голубые набрали 36 очков и занимают второе место, уступая «Краснодару», который заработал 38 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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