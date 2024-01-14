Серхи Роберто: если Хави хочет, чтобы я остался, то проблем с контрактом быть не должно

Полузащитник и капитан «Барселоны» Серхи Роберто отреагировал на слова главного тренера каталонского клуба Хави, который ранее публично заявил о своём желании того, чтобы руководство сине-гранатовых пролонгировало трудовое соглашение с 31-летним испанцем, срок действия которого истекает грядущим летом.

«Если тренер хочет, чтобы я остался, то я уверен, что у нас не возникнет проблем с заключением нового контракта. Надеюсь, в следующем сезоне мы снова встретимся здесь для того, чтобы поговорить о финале», — приводит слова Роберто журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Роберто является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал в составе основной команды в 2013 году. За этот период испанец принял участие в 360 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 41 результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Сегодня, 14 января, «Барселона» сыграет с мадридским «Реалом» в финале Суперкубка Испании. Игра начнётся в 22:00 мск.

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