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«Во втором тайме у нас кончился бензин». Тренер «Ньюкасла» Хау — о матче с «Ман Сити»

«Во втором тайме у нас кончился бензин». Тренер «Ньюкасла» Хау — о матче с «Ман Сити»
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (2:3).

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
13 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Б. Силва – 26'     1:1 Исак – 35'     2:1 Гордон – 37'     2:2 Де Брёйне – 74'     2:3 Бобб – 90+1'    

«Мы показали действительно хорошую игру в первом тайме. От начала до конца, смелый футбол. Вероятно, во втором тайме у нас кончился бензин. Похоже, что мы сделали достаточно для достижения цели, учитывая то, как мы защищались, но в конце концов мы не смогли этого сделать.

На данный момент мы ограничены на скамейке запасных. Ребята много отдали в первом тайме, мы выглядели очень хорошо, но, вероятно, мы просто не смогли это выдержать. В первом тайме мы создавали им проблемы физически. Мы растягивали их заднюю линию. У нас были шансы, когда мы вышли вперёд в действительно хороший момент, но мы не смогли удержать преимущество», — приводит слова Хау ВВС со ссылкой на MOTD.

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