«Во втором тайме у нас кончился бензин». Тренер «Ньюкасла» Хау — о матче с «Ман Сити»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (2:3).

«Мы показали действительно хорошую игру в первом тайме. От начала до конца, смелый футбол. Вероятно, во втором тайме у нас кончился бензин. Похоже, что мы сделали достаточно для достижения цели, учитывая то, как мы защищались, но в конце концов мы не смогли этого сделать.

На данный момент мы ограничены на скамейке запасных. Ребята много отдали в первом тайме, мы выглядели очень хорошо, но, вероятно, мы просто не смогли это выдержать. В первом тайме мы создавали им проблемы физически. Мы растягивали их заднюю линию. У нас были шансы, когда мы вышли вперёд в действительно хороший момент, но мы не смогли удержать преимущество», — приводит слова Хау ВВС со ссылкой на MOTD.