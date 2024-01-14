«Подготовка к таким играм — это иллюзия». Анчелотти — о финале Суперкубка с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями о предстоящем финале Суперкубка Испании, в котором «сливочные» сыграют с «Барселоной». Матч состоится сегодня, 14 января.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

«Это соревнование, которое закончится завтра, важный титул, но есть и другие вещи. Завтра всё может уравняться. Финал решат мелкие детали.

Подготовка к таким играм, которые все будут смотреть, — это иллюзия. Это будет зрелище. Вы беспокоитесь о многих вещах, и это трудно, потому что, несмотря на волнение, ты переживаешь о том, чтобы добиться успеха», —приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, матч «Реал» — «Барселона» пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

В 1/2 финала Суперкубка Испании «сливочные» обыграли мадридский «Атлетико». Основное время матча завершилось со счётом 3:3. Однако в дополнительное время подопечные Анчелотти забили два гола и одержали итоговую победу со счётом 5:3.