«Зенит» продлил аренду защитника «Химок» до конца сезона

Санкт-петербургский «Зенит» продлил арендное соглашение защитника Артура Чёрного до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба. Права на футболиста принадлежат подмосковным «Химкам».

23-летний футболист выступает за вторую команду сине-бело-голубых с лета 2023 года. В нынешнем сезоне Леон Второй лиги Чёрный принял участие в 15 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. В ноябре прошлого года Артур принял участие в товарищеском матче за основной состав «Зенита» с азербайджанским «Нефтчи» (1:2).

Сегодня стало известно, что главный тренер клуба Сергей Семак включил защитника в список футболистов первой команды для прохождения тренировочного сбора.

Артур Чёрный является воспитанником академии московского «Локомотива». За основной состав железнодорожников футболист провёл четыре матча. Летом 2022 года игрок присоединился к «Химкам» на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 250 тыс.