Тренер сборной Франции Дешам: мы одни из фаворитов Евро и даже не собираемся это скрывать

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил силу своей команды перед грядущим чемпионатом Европы, который пройдёт этим летом.

«Мы одни из фаворитов на этом Евро и даже не собираемся это скрывать. Мы намерены поехать на чемпионат Европы, обладая самыми большими амбициями, но при этом с необходимой скромностью», — приводит слова Дешама Telefoot.

Напомним, чемпионат Европы по футболу 2024 года будет проходить с 14 июня по 14 июля.

На групповом этапе Евро-2024 французская национальная команда сыграет с Австрией, Нидерландами и ещё одной командой, попавшей на турнир через стыковые матчи.

Французский специалист возглавил национальную команду летом 2012 года. Под его руководством «петухи» выиграли чемпионат мира 2018 года.