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«Сомневаюсь, что это возможно». Дешам — об участии Мбаппе в Олимпиаде-2024

«Сомневаюсь, что это возможно». Дешам — об участии Мбаппе в Олимпиаде-2024
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил шансы нападающего «петухов» и «ПСЖ» Килиана Мбаппе принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года.

«Можете спросить игроков об этом, и они все скажут вам, что хотят и сыграть на чемпионате Европы, и выступить на Олимпийских играх. Но, вероятно, для некоторых из них это будет невозможным», — приводит слова Дешама Telefoot в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, чемпионат Европы по футболу 2024 года будет проходить с 14 июня по 14 июля. В свою очередь, Олимпийские игры — 2024 начнутся 26 июля, а завершатся 11 августа.

На групповом этапе Евро-2024 французская национальная команда сыграет с Австрией, Нидерландами и ещё одной командой, попавшей на турнир через стыковые матчи.

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