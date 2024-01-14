Деограсия рассказал, что Томпсон прибудет в расположение «Оренбурга» на следующей неделе

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал, что потенциальный новичок команды чилийский нападающий Хорди Томпсон должен прибыть в расположение клуба на следующей неделе.

«К нам должен приехать на следующей неделе Томпсон», — сказал Деограсия в интервью клубной пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Хорди Томпсон перейдёт в «Оренбург» из чилийского «Коло-Коло» на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа за € 1,1 млн.

В текущем сезоне чилийской Примеры 19-летний Хорди Томпсон провёл 15 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. На счету нападающего три игры в Кубке Либертадорес, а также два матча и один гол в Южноамериканском кубке. Напомним, ранее Томпсон находился под домашним арестом из-за обвинений в насилии от своей бывшей девушки, но внёс залог.