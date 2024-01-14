Защитник «Лилля» Джало подпишет контракт с «Ювентусом» до 2028 года

Итальянский «Ювентус» договорился с французским «Лиллем» о трансфере 23-летнего центрального защитника Тьягу Джало в туринский клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Ювентус» заплатит за Джало € 3,5 млн. Кроме того, соглашение с «Лиллем» будем предусматривать, что в случае перепродажи футболиста французский клуб получит 10% от этой сделки. Подчёркивается, что в грядущую среду португалец пройдёт медицинское обследование.

Напомним, в текущем сезоне 23-летний футболист ни разу не появлялся на поле из-за травмы колена.

Джало выступает за «Лилль» с 2019 года. В прошлом сезоне защитник провёл за «бульдогов» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.