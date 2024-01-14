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Агент: «Ахмат» отклонил хорошее предложение не из России по Конате этой зимой

Агент: «Ахмат» отклонил хорошее предложение не из России по Конате этой зимой
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Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, сообщил, что недавно грозненский клуб отклонил предложение по его клиенту, поступившее от зарубежной команды.

«Конате один из важнейших игроков «Ахмата». Об этом говорит тот факт, что ещё до Нового года клуб отклонил достаточно хорошее предложение по Мохамеду. Это был клуб не из России. И это при том, что в «Ахмате» понимали, что у Конате осталось всего полгода по контракту и летом он уйдёт как свободный агент.

У нас хорошие отношения с «Ахматом». Не сомневаюсь, что Мохамед этой весной выложится на максимум. Он не думает о других клубах», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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