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«Факел» договорился о покупке центрального защитника болгарского клуба «Крумовград»

«Факел» договорился о покупке центрального защитника болгарского клуба «Крумовград»
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Воронежский «Факел» достиг договорённости с болгарским «Крумовградом» о подписании 26-летнего центрального защитника Райана Сенаджи. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, завтра, 15 января, французский футболист должен пройти медосмотр и подписать контракт.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник «Крумовграда» принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 тыс.

После 18 туров чемпионата России «Факел» набрал 21 очко и на текущий момент занимает 11-е место.

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