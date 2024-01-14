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90min представил смешанную сборную лучших футболистов «Реала» и «Барселоны»

90min представил смешанную сборную лучших футболистов «Реала» и «Барселоны»
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Футбольный интернет-портал 90min в преддверии финала Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» опубликовал смешанную сборную лучших игроков двух этих клубов. В представленную команду попали семь футболистов «Реала» и четыре футболиста «Барселоны».

Вратарь: Кепа Аррисабалага («Реал» Мадрид).

Защитники: Алекс Бальде («Барселона»), Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид), Рональд Араухо («Барселона»), Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид).

Полузащитники: Федерико Вальверде («Реал» Мадрид), Френки де Йонг («Барселона»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид).

Нападающие: Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Родриго Гоэс («Реал» Мадрид), Ламин Ямал («Барселона»).

Напомним, матч пройдёт сегодня, 14 января. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Суперкубок Испании . Финал
14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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