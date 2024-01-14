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«Реал» – «Барселона»: прямая онлайн-трансляция Суперкубка Испании, где смотреть, во сколько начало, 14 января 2024 года

Главный матч января! Кто сильнее – «Реал» или «Барса»? LIVE финала Суперкубка Испании
Кирилл Закатченко
Трансляция Суперкубка Испании
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Беллингем снова остановит команду Хави?

Всем привет! Сегодня в футболе большой день – потому что это день «эль класико»! Команды второй год подряд сыграют между собой в финале Суперкубка Испании. В прошлом году, как вы можете помнить, победу одержала «Барса». И не просто победу – матч закончился со счётом 3:1 в пользу команды Хави, при этом до 90-й минуте счёт был и вовсе разгромным.

Сейчас фаворит в матче «Реал». Если вы пропустили мадридское шоу в полуфинале – то мы вам, конечно, сочувствуем, но советуем почитать этот текст. Это была игра, в которой было всё – камбэк, победа в дополнительное время и даже гол в пустые ворота после углового в самой концовке. Путь «Барсы» в финал был попроще – каталонцы практически без проблем переиграли «Осасуну» (2:0)

Суперкубок Испании . Финал
14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Теперь остался финал. В игре чемпионата Испании сильнее был «Реал», который проигрывал большую часть встречи, но вырвал победу в концовке. Ну а как будет в этот раз – следите вместе с нами в нашем онлайне!

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