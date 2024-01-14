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Тысячи фанатов сборной Мали встретили свою команду на Кубке африканских наций. Видео

Тысячи фанатов сборной Мали встретили свою команду на Кубке африканских наций. Видео
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Тысячи болельщиков национальной команды Мали встретили свою команду на Кубке африканских наций, который проходит в Кот-д’Ивуаре.

На групповой стадии национальная команда Мали сыграет со сборными ЮАР (16 января), Туниса (20 января) и Намибии (24 января). При этом, по информации суперкомпьютера известной статистической платформы Opta, сборная Мали имеет шанс на победу в турнире в размере 3,7%.

13 января сборная Кот-д’Ивуара в матче открытия Кубка африканских наций уверенно обыграла национальную команду Гвинеи-Бисау со счётом 2:0.

Африканский турнир должен был сыгран летом 2023 года, однако был перенесён из-за погодных условий и пройдёт с 13 января по 11 февраля 2024 года. Кроме того, Okko эксклюзивно покажет все матчи Кубка африканских наций.

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