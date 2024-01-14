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Гол Осимхена не помог Нигерии обыграть Экваториальную Гвинею в Кубке Африки

Гол Осимхена не помог Нигерии обыграть Экваториальную Гвинею в Кубке Африки
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Завершился матч 1-го тура группы А в Кубке африканских наций между национальными командами Нигерии и Экваториальной Гвинеи. Встреча прошла на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане. Команды сыграли вничью — 1:1.

Кубок африканских наций . Группа A. 1-й тур
14 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Нигерия
Окончен
1 : 1
Экваториальная Гвинея
0:1 Ибан – 36'     1:1 Осимхен – 38'    

На 36-й минуте нападающий Экваториальной Гвинеи Ибан открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи полузащитника Хосе Мачина. Спустя пару минут лидер сборной Нигерии Виктор Осимхен сравнял счёт и установил окончательный счёт встречи. Ему ассистировал нападающий Адемола Лукман.

Таким образом, команды находятся в середине квартета группы А, набрав по одному очку в минувшей встрече. Турнирную таблицу группы возглавляет Кот-д’Ивуар, который обыграл в матче открытия турнира сборную Гвинеи-Бисау.

Турнирная таблица Кубка Африки
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