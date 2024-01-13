«Рубин» объявил об уходе Лисаковича в аренду в «Балтику»

Пресс-служба казанского «Рубина» объявила, что нападающий Виталий Лисакович уходит в аренду в калининградскую «Балтику» до конца нынешнего сезона.

«Удачи, Лис!» — написано в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале «Рубина».

Напомним, 25-летний белорусский футболист выступал за «Рубин» с зимы 2022 года — тогда нападающий перешёл из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне Лисакович принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, а также в двух встречах в рамках Кубка России. В этих играх Виталий отметился двумя результативными передачами.

Соглашение футболиста с клубом из Казани рассчитано до 30 июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 800 тысяч.