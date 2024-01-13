Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» объявил об уходе Лисаковича в аренду в «Балтику»

«Рубин» объявил об уходе Лисаковича в аренду в «Балтику»
Комментарии

Пресс-служба казанского «Рубина» объявила, что нападающий Виталий Лисакович уходит в аренду в калининградскую «Балтику» до конца нынешнего сезона.

«Удачи, Лис!» — написано в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале «Рубина».

Напомним, 25-летний белорусский футболист выступал за «Рубин» с зимы 2022 года — тогда нападающий перешёл из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне Лисакович принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, а также в двух встречах в рамках Кубка России. В этих играх Виталий отметился двумя результативными передачами.

Соглашение футболиста с клубом из Казани рассчитано до 30 июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 800 тысяч.

Материалы по теме
Рахимов рассказал, в чём сложность работы с белорусским форвардом «Рубина» Лисаковичем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android