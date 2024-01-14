«Астон Вилла» и «Эвертон» поделили очки в матче 21-го тура АПЛ
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Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвид Кутом. Итоговый результат — 0:0.
Встреча завершилась без забитых мячей. Таким образом, «Эвертон» прервал серию из трёх поражений в чемпионате Англии. «Астон Вилла», в свою очередь, в прошлом матче обыграла «Бёрнли» (3:2).
«Астон Вилла» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Эвертон» находится на 17-й строчке, заработав 17 очков (ранее с «Эвертона» были сняты 10 очков). Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» (45).
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