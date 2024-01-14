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Тен Хаг: Санчо нужно было извиниться, чтобы вернуться в состав «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг: Санчо нужно было извиниться, чтобы вернуться в состав «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что нужно было сделать нападающему Джейдону Санчо, чтобы вернуться в состав команды.

«Санчо нужно было извиниться, чтобы вернуться в состав „Манчестер Юнайтед“? Да, но я не хочу постоянно возвращаться к этой теме. Джейдон знает, что ему нужно делать. Мы прояснили это. Давайте на этом закроем тему», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, 11 января дортмундская «Боруссия» объявила о возвращении Джейдона Санчо в команду. Он стал футболистом этого клуба на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» до конца нынешнего сезона. До этого Санчо перестал попадать в заявку «красных дьяволов» после конфликта с Эриком тен Хагом.

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