Новичок «Зенита» Артур рассказал, почему принял решение перейти в клуб из Санкт-Петербурга

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артур Гимарайнс рассказал, о чём он подумал, когда получил предложение от сине-бело-голубых, а также объяснил, почему принял решение перейти в санкт-петербургский клуб из «Палмейраса».

«О чём подумал, когда получил предложение из Петербурга? Что знал о городе и клубе до перехода? Когда только начались первые разговоры, подумал о том, что всё это будет непросто, всё-таки другая страна и другой чемпионат. С другой стороны, множество иностранцев — главным образом, бразильцев — защищали и защищают зенитовские цвета, с некоторыми из них у нас общее футбольное прошлое, и они всегда говорили мне, что это превосходные город и клуб. Так что я не раздумывал дважды — обсудил всё с семьёй и принял это предложение», — приводит слова Артура официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, 8 января «Зенит» объявил о трансфере Артура за € 15 млн. В прошедшем сезоне нападающий выступал за «Палмейрас» и принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артура в € 10 млн.

«Зенит» ушёл на зимний перерыв в РПЛ, занимая второе место в турнирной таблице. Зимним чемпионом РПЛ стал «Краснодар», набравший 38 очков за 18 матчей.