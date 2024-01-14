Источник: нападающий «Факела» Долгов проведёт сбор с «Родиной»

Нападающий воронежского «Факела» Александр Долгов проведёт зимний сбор в ОАЭ с московской «Родиной», сообщает Metaratings.

Ранее появилась информация, что Долгов не полетит с воронежцами на сборы в Турцию, так как игрок не подходит под философию главного тренера команды Сергея Ташуева. Также сообщалось, что 25-летним россиянином интересуется клубы МИР РПЛ и топ-команды Мелбет Первой лиги.

В нынешнем сезоне Долгов сыграл 15 матчей во всех турнирах, где отметился лишь одним забитым мячом и провёл на поле всего 511 минут. Кроме того, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс. На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Факел» находится на 11-м месте с 21 очком.