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«Интер» стал первым клубом Серии А, выигравшим на выезде у всех остальных 67 команд

«Интер» стал первым клубом Серии А, выигравшим на выезде у всех остальных 67 команд
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Миланский «Интер» — первая команда, которая выиграла хотя бы один раз на выезде у всех остальных 67 клубов, которые когда-либо принимали участие в итальянской Серии А. Об этом сообщает журналист Джузеппе Пасторе.

Напомним, вчера, 13 января, «Интер» впервые в истории обыграл «Монцу» на выезде и добился вышеупомянутого достижения. Миланская команды разгромила оппонента со счётом 5:1. Встреча прошла на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце. В составе гостей дублями отметились Хакан Чалханоглу и Лаутаро Мартинес, ещё один мяч на счету Маркуса Тюрама. В составе хозяев единственный мяч забил Маттео Пессина.

В данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии по футболу, набрав 51 очко после 20 матчей.

Турнирная таблица Серии А
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