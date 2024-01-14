Результативные действия нападающего «Спартака» и другие результаты Лиги 1
Поделиться
Сегодня, 14 января, помимо матча «Гавра» с «Лионом» (3:1), во французской Лиги 1 состоялось четыре других матча.
В Нанте местная команда принимала «Клермон», за который выступает ямайский нападающий Шамар Николсон, арендованный из московского «Спартака». «Клермон» одержал победу со счётом 2:1 благодаря голу и результативной передачи Николсона.
Франция - Лига 1 . 18-й тур
14 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
1 : 2
Клермон
Клермон-Ферран
0:1 Николсон – 29' 1:1 Молле – 47' 1:2 Аллевина – 89'
Удаления: Траоре – 73' / нет
Другие результаты:
- «Лилль» — «Лорьян» — 3:0.
- «Брест» — «Монпелье» — 2:0.
- «Метц» — «Тулуза» — 0:1.
Сегодняшний игровой день в чемпионате Франции по футболу завершится встречей «Ланса» с «ПСЖ». Матч начнётся в 22:45 по московскому времени.
Франция - Лига 1 . 18-й тур
14 января 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Ланс
Ланс
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 40 очков после 17 проведённых матчей. Отрыв от «Ниццы», идущей на втором месте, составляет пять очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 января 2024
-
22:11
-
22:08
-
22:06
-
22:02
-
21:56
-
21:54
-
21:46
-
21:37
-
21:28
-
21:26
-
21:24
-
21:21
-
21:18
-
21:14
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:48
-
20:46
-
20:40
-
20:38
-
20:33
-
20:29
-
20:29
-
20:28
-
20:21
-
20:19
-
20:19
-
20:12
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:54
-
19:52
-
19:52
Партнерский контент