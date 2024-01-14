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Результативные действия нападающего «Спартака» и другие результаты Лиги 1

Сегодня, 14 января, помимо матча «Гавра» с «Лионом» (3:1), во французской Лиги 1 состоялось четыре других матча.

В Нанте местная команда принимала «Клермон», за который выступает ямайский нападающий Шамар Николсон, арендованный из московского «Спартака». «Клермон» одержал победу со счётом 2:1 благодаря голу и результативной передачи Николсона.

Другие результаты:

«Лилль» — «Лорьян» — 3:0.

«Брест» — «Монпелье» — 2:0.

«Метц» — «Тулуза» — 0:1.

Сегодняшний игровой день в чемпионате Франции по футболу завершится встречей «Ланса» с «ПСЖ». Матч начнётся в 22:45 по московскому времени.

В данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 40 очков после 17 проведённых матчей. Отрыв от «Ниццы», идущей на втором месте, составляет пять очков.