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Результативные действия нападающего «Спартака» и другие результаты Лиги 1

Результативные действия нападающего «Спартака» и другие результаты Лиги 1
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Сегодня, 14 января, помимо матча «Гавра» с «Лионом» (3:1), во французской Лиги 1 состоялось четыре других матча.

В Нанте местная команда принимала «Клермон», за который выступает ямайский нападающий Шамар Николсон, арендованный из московского «Спартака». «Клермон» одержал победу со счётом 2:1 благодаря голу и результативной передачи Николсона.

Франция - Лига 1 . 18-й тур
14 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
1 : 2
Клермон
Клермон-Ферран
0:1 Николсон – 29'     1:1 Молле – 47'     1:2 Аллевина – 89'    
Удаления: Траоре – 73' / нет

Другие результаты:

  • «Лилль» — «Лорьян» — 3:0.
  • «Брест» — «Монпелье» — 2:0.
  • «Метц» — «Тулуза» — 0:1.

Сегодняшний игровой день в чемпионате Франции по футболу завершится встречей «Ланса» с «ПСЖ». Матч начнётся в 22:45 по московскому времени.

Франция - Лига 1 . 18-й тур
14 января 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Ланс
Ланс
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 40 очков после 17 проведённых матчей. Отрыв от «Ниццы», идущей на втором месте, составляет пять очков.

Турнирная таблица Лиги 1
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