Стала известна причина отказа игрока «Баии» от перехода в ЦСКА

Стала известна причина отказа защитника бразильского клуба «Баия» Матеуса Баии от перехода в московский ЦСКА, сообщает аккаунт nbrbahia в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, ЦСКА сделал предложение по Баии, но футболист отказался от переезда в Россию из-за СВО. При этом на игрока претендует турецкий «Галатасарай», куда скорее всего Матеус перейдёт.

24-летний левый защитник является воспитанником «Баии», где перебрался в основную команду весной 2021 года. В прошедшем сезоне Баия сыграл за клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился лишь одной голевой передачей. При этом по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость составляет € 1,5 млн, а контракт рассчитан до лета 2027 года.