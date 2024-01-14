Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гана — Кабо-Верде. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна причина отказа игрока «Баии» от перехода в ЦСКА

Стала известна причина отказа игрока «Баии» от перехода в ЦСКА
Комментарии

Стала известна причина отказа защитника бразильского клуба «Баия» Матеуса Баии от перехода в московский ЦСКА, сообщает аккаунт nbrbahia в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, ЦСКА сделал предложение по Баии, но футболист отказался от переезда в Россию из-за СВО. При этом на игрока претендует турецкий «Галатасарай», куда скорее всего Матеус перейдёт.

24-летний левый защитник является воспитанником «Баии», где перебрался в основную команду весной 2021 года. В прошедшем сезоне Баия сыграл за клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился лишь одной голевой передачей. При этом по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость составляет € 1,5 млн, а контракт рассчитан до лета 2027 года.

Материалы по теме
Защитник бразильского клуба «Баия» ответил отказом на предложение ЦСКА — Кайо Леони
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android