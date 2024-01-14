«Реал» Мадрид — «Барселона»: Араухо был удалён, каталонцы остались в меньшинстве

Сегодня, 14 января, в финальном матче Суперкубка Испании встречаются мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В начале первого тайма, на седьмой минуте, Винисиус Жуниор открыл счёт в матче, реализовав выход 1 на 1 и выведя «Реал» вперёд. Почти сразу же, на 10-й минуте, Винисиус удвоил преимущество «сливочных» в матче, оформив дубль. На 33-й минуте Роберт Левандовски великолепным ударом с лёту с радиуса штрафной отыграл один мяч. Вскоре, на 37-й минуте, в ворота «Барселоны» был назначен пенальти. Винисиус реализовал 11-метровый удар и оформил хет-трик.

Во втором тайме, на 64-й минуте, Родриго сделал счёт матча разгромным. Вскоре, на 71-й минуте защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил вторую жёлтую карточку после фола на Винисиусе и покинул поле.

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 5:3. Для выявления победителя понадобилось дополнительное время. Основное время матча завершилось вничью — 3:3. «Барселона» ранее уверенно обыграла «Осасуну» со счётом 2:0 в основное время встречи.

В 2023 году в финале Суперкубка Испании «Барселона» выиграла у «Реала» со счётом 3:1.