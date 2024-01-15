Тренер «Барселоны» Хави прокомментировал разгромное поражение от «Реала» в Суперкубке

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал разгромное поражение своей команды в финальном матче Суперкубка Испании с «Реалом» (1:4).

«У нас было много надежд, много энтузиазма, и мы провели худший матч из всех. Мы начали очень плохо, могли сократить отставание, но счёт 3:1 усложнил нам задачу. «Мадрид» постоянно ловил нас на контратаках, мы не останавливали эти контратаки, переходы, и сегодня нам приходится жить горькой стороной футбола. Я хотел бы извиниться перед болельщиками, потому что нам было трудно бороться, я пережил много поражений в своей карьере, и в конце концов мы всегда восстанавливались. «Барса» вернётся», — приводит слова Хави Movistar.

Напомним, завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. «Реал» разгромил «Барселону» со счётом 4:1 и стал обладателем Суперкубка Испании.