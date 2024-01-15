Гол и передача Мбаппе помогли «ПСЖ» обыграть «Ланс»

Завершился матч 18-го тура чемпионата Франции, в котором «Ланс» принимал «ПСЖ». Встреча прошла в Лансе на стадионе «Боллар-Делелис» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Брэдли Баркола и Килиан Мбаппе. Отметим, Мбаппе в этой встрече также отметился результативной передачей.

Таким образом, «ПСЖ» одержал десятую победу в чемпионате Франции за последние 11 матчей. «Ланс», в свою очередь, потерпел второе поражение кряду.

«ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 43 очка. «Ланс», в свою очередь, находится на восьмом месте, записав в свой актив 26 очков.

В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Брестом», а «Ланс» проведёт матч с «Тулузой».