Гол и передача Мбаппе помогли «ПСЖ» обыграть «Ланс»
Поделиться
Завершился матч 18-го тура чемпионата Франции, в котором «Ланс» принимал «ПСЖ». Встреча прошла в Лансе на стадионе «Боллар-Делелис» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В составе победителей отличились Брэдли Баркола и Килиан Мбаппе. Отметим, Мбаппе в этой встрече также отметился результативной передачей.
Таким образом, «ПСЖ» одержал десятую победу в чемпионате Франции за последние 11 матчей. «Ланс», в свою очередь, потерпел второе поражение кряду.
«ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 43 очка. «Ланс», в свою очередь, находится на восьмом месте, записав в свой актив 26 очков.
В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Брестом», а «Ланс» проведёт матч с «Тулузой».
Франция - Лига 1 . 18-й тур
14 января 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 30' 0:2 Мбаппе – 89'
Удаления: Гради – 45+3' / нет
Комментарии
- 15 января 2024
-
02:39
-
02:30
-
02:25
-
01:57
-
01:46
-
01:37
-
01:29
-
01:13
-
00:56
-
00:52
-
00:50
-
00:46
-
00:43
-
00:42
-
00:33
-
00:33
-
00:28
-
00:22
-
00:18
-
00:16
-
00:05
-
00:00
-
00:00
- 14 января 2024
-
23:51
-
23:50
-
23:35
-
23:34
-
23:34
-
23:25
-
23:25
-
23:22
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
22:58
Партнерский контент