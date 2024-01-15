Эрик тен Хаг прокомментировал два пропущенных гола в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре команды в обороне в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:2).

«Я вполне доволен защитой, за исключением розыгрышей со стандартов. Мы не очень хорошо защищались и пропустили гол после того, как выбили один мяч с линии ворот. Диогу уже спас мяч на линии. Нужно быть в курсе таких ситуаций. Нужно действовать более жестко, отбивать мяч.

Второй случай был типичным. Мы знаем о быстрых выходах и позволяем им пройти по диагонали. Одним диагональным пасом они сломали всю нашу команду, а этого не должно произойти», — приводит слова Тен Хага официальный сайт клуба.

После 21 тура «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в АПЛ с 32 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (45 очков). В нынешнем сезоне команда Тех Хага пропустила 29 мячей.

«МЮ» победил, хотя не победил, а «Реал» не победил, хотя победил. ХиТ #165