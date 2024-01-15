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Кубок Азии, 15 января: расписание игрового дня

Кубок Азии, 15 января: расписание игрового дня
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Сегодня, 15 января, в Кубке Азии состоятся три матча. Предлагаем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

15 января, расписание игрового дня

Группа Е:

15:30 мск. Южная Корея — Бахрейн;
20:30 мск. Малайзия — Иордания.

Группа D:

17:30 мск. Индонезия — Ирак.

Вчера, 14 января, Япония обыграла Вьетнам (4:2). Сборная Объединённых Арабских Эмиратов оказалась сильнее Гонконга (3:1), а Иран разгромно обыграл Палестину (4:1).

Напомним, данный турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.

Календарь Кубка Азии
Турнирная таблица Кубка Азии
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