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Спортдиректор «Барселоны» Деку: в данный момент мы не можем приобретать игроков

Спортдиректор «Барселоны» Деку: в данный момент мы не можем приобретать игроков
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Спортивный директор «Барселоны» и бывший игрок сине-гранатовых Деку заявил, что каталонский клуб сейчас не может вести активную работу на трансферном рынке по привлечению новых футболистов.

«Реальность такова, что в данный момент мы не можем приобретать игроков», — приводит слова Деку известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (бывший Twitter).

«Барселона» после 19 туров чемпионата Испании сезона-2023/2024 занимает третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко. У лидирующей «Жироны» 49 очков, но на один сыгранный матч больше. Следующую игру в рамках внутреннего первенства сине-гранатовые проведут 21 января, отправившись на выезд к «Бетису». Напомним, накануне, 14 января, команда Хави уступила мадридскому «Реалу» в матче за Суперкубок Испании (1:4).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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