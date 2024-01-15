«Спартак» поздравил 16-летнюю Алину Корнееву с победой в дебютном матче «Большого шлема»

Футбольный клуб «Спартак» поздравил 16-летнюю теннисистку Алину Корнееву с победой в дебютном матче «Большого шлема». Красно-белые пожелали девушке, которая является болельщицей «Спартака», удачи в следующих играх.

«16-летняя Алина Корнеева победила в дебютном матче «Большого шлема»! В первый день Australian Open талантливая российская теннисистка и наша болельщица обыграла опытную соперницу и вышла во второй круг турнира! Удачи, Алина! Болеем за тебя и дальше!» — написала пресс-служба красно-белых в клубном телеграм-канале.

Напомним, в матче первого круга успешно преодолевшая квалификацию 16-летняя Корнеева со счётом 4:6, 6:3, 6:2 обыграла 53-ю ракетку мира 27-летнюю испанку Сару Соррибес-Тормо.