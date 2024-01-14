Вот это дебют! 16-летняя Корнеева одержала волевую победу на AO в 1-м в карьере матче ТБШ

В воскресенье, 14 января, на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне проходят матчи первого раунда. В одной из встреч принимала участие российская теннисистка Алина Корнеева. Для 16-летней спортсменки это был дебют в основной сетке турниров «Большого шлема». На минувшей неделе Корнеева, которая в прошлом сезоне выиграла юниорский Australian Open (а также «Ролан Гаррос»), победила во всёх трёх играх в квалификации.

В соперницах у Алины оказалась 27-летняя испанка Сара Соррибес-Тормо, крепкий середняк тура. На Australian Open она никогда не проходила дальше второго раунда, а её лучший результат на «Шлемах» — 1/8 финала «Ролан Гаррос», куда она вышла в прошлом году. Вообще же за карьеру Соррибес-Тормо, занимающая 53-е место в мировом рейтинге (Корнеева — 180-я), завоевала два титула на уровне WTA, последний — в Кливленде в 2023 году.

Корнеева неудачно начала встречу и из первых трёх геймов на своей подаче не взяла ни одного, а сама лишь однажды сделала брейк, и Соррибес-Тормо повела 4:1. Один из брейков россиянка отыграла, но второй не смогла. Испанка при 5:4 в свою пользу подала на сет — 6:4 за 56 минут.

Во второй партии теннисистки без брейк-пойнтов дошли до счёта 2:2, а затем обменялись брейками под ноль — 3:3. После этого уже Корнеева не отдавала геймов, забрав подачу соперницы в восьмом гейме — 5:3. А в девятом Алина подала на партию, выиграв в итоге четыре гейма подряд, — 6:3 за 40 минут.

В начале решающего сета теннисистки брали геймы исключительно на приёме. В шестом гейме Корнеева смогла нарушить эту тенденцию и повела 4:2. Далее воодушевлённая россиянка под ноль взяла гейм на приёме, после чего подала на матч — 4:6, 6:3, 6:2 за 2 часа 19 минут.

Вот так Корнеева выиграла свой первый матч в основной сетке турнира «Большого шлема» — и четвёртый подряд, если учитывать квалификацию. Во втором раунде Australian Open она сыграет с победительницей противостояния Линда Фрухвиртова (Чехия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 10).

Также сегодня на AO состоялись не менее яркие поединки. 20-летняя Мария Тимофеева, которая, как и Корнеева, дебютировала на ТБШ, тоже победила. Павел Котов выиграл тяжелейший пятисетовик, растянувшийся на пять часов, а Андрей Рублёв также расправился с оппонентом лишь в пяти партиях, пусть и чуть быстрее.