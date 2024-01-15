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Жезуш: Роналду больше увлечён футболом, а Неймар ставит на первое место другие вещи

Жезуш: Роналду больше увлечён футболом, а Неймар ставит на первое место другие вещи
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Главный тренер саудовского «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш высказался о бразильском нападающем клуба Неймаре, который всё ещё восстанавливается от травмы, полученной во время нахождения в сборной Бразилии, а также сравнил его с португальским форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Он единственный в своем роде. Лёгкий в управлении мальчик, очень милый, понимающий… Сейчас я думаю, что он противоположность Роналду. Роналду больше увлечен футболом, а Неймар ставит на первое место другие вещи в своей личной жизни», — приводит слова Жезуша Central do Arabão.

Напомним, 31-летний футболист получил надрыв крестообразной связки во время октябрьского матча южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Уругваем (0:2). В нынешнем сезоне Неймар принял участие в пяти матчах за «Аль Хиляль», забил один гол и отдал три результативные передачи.

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