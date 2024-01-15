Ильзат Ахметов раскрыл детали разговора с Ивичем после трансфера в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов, ранее выступавший за «Краснодар», высказался о главном тренере «быков» Владимире Ивиче, а также рассказал об их разговоре после перехода футболиста в клуб из Санкт-Петербурга.

«С Ивичем после ухода уже пообщался. Мы пожелали друг другу удачи, с ним было приятно работать. Тренер сказал, что понимает моё решение и желает удачи. Ивич ― очень хороший тренер и очень хороший человек. При Владимире я прибавил в дисциплине при обороне, у него очень чёткие требования, можно многому научиться. Тактически Ивич очень сильный тренер», — сказал Ахметов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Ахметов перешёл в «Зенит» за € 850 тыс. 26-летний хавбек подписал с бело-голубыми контракт до конца сезона-2025/2026.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Ахметов провёл за «Краснодар» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.