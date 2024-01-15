Калачёв: то, что Роналдо много забивал в чемпионате Болгарии, не говорит о его уровне

Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачёв прокомментировал переход бразильского нападающего Роналдо из болгарского «Левски».

«Не удивлён, что такой бразилец перешёл в «Ростов». Чемпионат Болгарии обычный, даже слабее российского. Ещё надо посмотреть, поможет ли этот Роналдо «Ростову». То, что он много забивал в чемпионате Болгарии, не говорит о его уровне», — приводит слова Калачёва «РБ Спорт».

Напомним, 23-летний Роналдо последние полтора года выступал за болгарский «Левски». В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл 25 матчей, в которых забил семь мячей и оформил одну голевую передачу.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков.