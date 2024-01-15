Ильзат Ахметов назвал причины перехода в «Зенит» из «Краснодара»

Новичок «Зенита» Ильзат Ахметов назвал причины своего перехода из «Краснодара» в стан сине-бело-голубых. Футболист отметил исключительность шанса перейти в такой клуб, а также заявил, что хочет чувствовать доверие и быть защищённым.

«Причины ухода в «Зенит» ― это большой клуб, большой вызов. «Зенит» всегда борется за титулы. Потом такого шанса могло не быть. У меня после 2018 года не осталось никаких обид ― тогда я перешёл в ЦСКА, где играл в Лиге чемпионов. Всё сложилось как надо.

Я ухожу из команды на первом месте? Но мы же смотрим в будущее. Я хочу чувствовать себя нужным, защищённым, уверенным. Хочу чувствовать доверие от клуба», — сказал Ахметов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.