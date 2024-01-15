«Не при нашей жизни». Тихонов — о том, когда «Спартак» снова выиграет 6 чемпионств подряд

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов, ныне возглавляющий красноярский «Енисей», высказался о возможности «Зенита» побить рекорд красно-белых по числу чемпионств подряд, а также предположил, когда «Спартак» сможет снова выиграть чемпионат шесть раз подряд.

«Зенит» в этом году может догнать «Спартак» по числу побед подряд в чемпионате? Я очень рад, что играл в «Спартаке», стал восьмикратным чемпионом и что меня тренировал Олег Иванович (Романцев). А то, чем занимается «Зенит» — это их право. Выиграют — молодцы. «Спартак» выиграл не так давно чемпионство. Почему ещё раз не выиграть?

«Спартак» ещё сможет оформить шесть чемпионств подряд? Думаю, что не при нашей жизни, наверное. Очень хочется верить, но по тому, что происходит, — тяжело будет», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Напомним, красно-белые ушли на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. У лидера РПЛ, «Краснодара», 38 очков в активе. Санкт-петербургский «Зенит» с 36 очками располагается на втором месте.