Аленичев предположил, кто из нынешнего «Спартака» мог бы заиграть в команде 90-х годов

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мыслями о том, кто из футболистов нынешнего «Спартака» мог бы заиграть в команде 90-х годов.

«Думаю, Промес, и то вряд ли. Шансы 50 на 50. Это единственный футболист, у которого были бы шансы, но немного», — приводит слова Аленичева Sport24.

32-летний Промес провёл за «Спартак» 17 матчей в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Красно-белые ушли на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. У лидера РПЛ, «Краснодара», 38 очков в активе. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость Промеса в € 6 млн.