Сенегал — Гамбия: стартовые составы команд на матч Кубка африканских наций

Сегодня, 15 января, состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные Сенегала и Гамбии. Команды будут играть на стадионе «Стад Шарль Конан Банни». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Матч в прямом эфире покажет Окко.
Стартовые составы команд:
Сенегал: Менди, Дьятта, Кулибали, Ньякате, Якобс, Камара, Диалло, Гейе, Сарр, Мане, Диалло.
Гамбия: Гайе, Янко, Гомес, Колли, Турей, Адамс, Минте, Манне, Дарбо, Барроу, Соу.
Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.
- 15 января 2024
-
18:09
-
18:00
-
17:55
-
17:55
-
17:55
-
17:54
-
17:51
-
17:46
-
17:43
-
17:34
-
17:29
-
17:29
-
17:16
-
17:15
-
17:15
-
17:08
-
16:55
-
16:53
-
16:47
-
16:45
-
16:40
-
16:39
-
16:38
-
16:35
-
16:31
-
16:17
-
16:15
-
16:11
-
16:07
-
16:02
-
16:00
-
15:54
-
15:50
-
15:42
-
15:39