Сенегал — Гамбия: стартовые составы команд на матч Кубка африканских наций

Сегодня, 15 января, состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные Сенегала и Гамбии. Команды будут играть на стадионе «Стад Шарль Конан Банни». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Матч в прямом эфире покажет Окко.

Стартовые составы команд:

Сенегал: Менди, Дьятта, Кулибали, Ньякате, Якобс, Камара, Диалло, Гейе, Сарр, Мане, Диалло.

Гамбия: Гайе, Янко, Гомес, Колли, Турей, Адамс, Минте, Манне, Дарбо, Барроу, Соу.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.