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Манчини рассказал, жалеет ли об уходе из сборной Италии

Манчини рассказал, жалеет ли об уходе из сборной Италии
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Главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини рассказал, жалеет ли об уходе из национальной команды Италии.

«Жалею ли я об уходе из сборной Италии? Нет. Печально, когда такое случается: иногда тренера увольняют, иногда он сам уходит в отставку.

Я был очень счастлив находится в сборной Италии, я бы с радостью остался ещё на 10 лет. Но я также счастлив в Саудовской Аравии, даже если это действительно тяжёлая работа. Мне удалось выучить лишь несколько слов по-арабски», — приводит слова Манчини Football Italia.

Напомним, Манчини возглавил итальянскую сборную в мае 2018 года и тренировал её до 13 августа 2023-го. При этом итальянский специалист вместе с национальной командой один раз выиграл Чемпионат Европы 2021 года.

Кроме того, 27 августа 2023 года Роберто возглавил сборную Саудовской Аравии. Национальная команда под руководством Манчини сыграла шесть матчей, в которых одержала победу лишь в двух играх, один раз сыграла вничью и три раза проиграла.

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