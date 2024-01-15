Ильзат Ахметов: Галицкий говорил: «С физикой Ионова ты был бы в «Барселоне»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ильзат Ахметов, перешедший этой зимой в стан сине-бело-голубых из «Краснодара», рассказал, что владелец клуба Сергей Галицкий говорил ему во времена выступлений за «быков».

«Галицкий ― человек с большим сердцем. Он очень любит клуб, всегда с ним до мельчайших деталей, хочет делать его лучше каждый день. У Галицкого на всё своя точка зрения, а переубедить его практически нереально. У него своё представление, как сделать клуб или какого-то игрока лучше, очень его уважаю.

Мы иногда общались. Галицкий всегда выделял мою технику и говорил: «Если бы у тебя была физическая подготовка, как у Ионова, ты бы в «Барселоне» играл». Ионов так хорош? Да, он машина. Носится туда-сюда, особенно учитывая его возраст (сейчас Алексею 34 года. – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Ахметов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, о переходе Ахметова «Зенит» объявил 9 января. Футболист заключил с сине-бело-голубыми контракт до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления ещё на сезон.