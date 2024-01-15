«Молодец, дружище!» Дэвид Бекхэм отреагировал на крупный титул Ронни О'Салливана

Знаменитый в прошлом футболист, а ныне совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм отреагировал на то, что семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан стал чемпионом крупного рейтингового турнира Masters-2024, который прошёл в Лондоне (Великобритания). В финале соревнований Ронни со счётом 10:7 обыграл 10-й номер мирового рейтинга Али Картера.

«Молодец, дружище!» — написал Бекхэм в своих социальных сетях, добавив фото Ронни с трофеем.

Отметим, что Бекхэм действительно активно поддерживает легенду снукера О'Салливана. Так, в ноябре 2023 года Дэвид пришёл поддержать Ронни на премьеру фильма о нём под названием «Ронни О'Салливан: Край всего». Его спродюсировала компания футболиста.