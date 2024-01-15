РФС хочет провести ретроматч «Спартак» — ЦСКА в память о Фёдоре Черенкове

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терёшин заявил, что организация хочет провести ретроматч в память о бывшем футболисте сборной СССР и московского «Спартака» Фёдоре Черенкове.

«На данном этапе в РФС идёт проработка повестки матчей Лиги легенд. После этого мы обсудим её с партнёрами, вещателем и далее сформируем календарь матчей. Ростов и Казань действительно есть в списке обсуждения. Как Владикавказ, Москва и Грозный, который ровно 20 лет назад завоевал право выступать в РПЛ и одержал победу в Кубке страны.

Также в этом году Олег Иванович Романцев отмечает юбилей. Все матчи с участием «Спартака» в Лиге легенд будут напоминать об этом событии. Кроме того, в этом году исполняется 10 лет, как ушёл из жизни кумир спартаковских болельщиков, прекрасный футболист и человек Фёдор Черенков. Думаем о том, чтобы приурочить к этому историческое противостояние «Спартака» с ЦСКА», — приводит слова Терёшина ТАСС.

Черенков является воспитанником «Спартака» и в общей сложности сыграл за красно-белых 494 матча во всех турнирах, в которых отметился 121 голом и девятью голевыми передачами. При этом Фёдор в составе москвичей по разу выиграл Кубок России и чемпионат России, а также трижды становился чемпионом СССР.