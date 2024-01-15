Сын Андрея Тихонова перейдёт в «Енисей»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал, что его сын Денис Тихонов перейдёт в красноярский клуб на правах аренды.

«Михаил сейчас в «Нижнем Новгороде», его точно не будет в «Енисее». У Дениса контракт с «Родиной» ещё на два года. Он там на хорошем счету, но я решил до лета взять его в аренду с собой», — приводит слова Тихонова «РИА Новости».

21-летний полузащитник является воспитанником московской «Родины», однако в нынешнем сезоне играл только за вторую команды системы. В общей сложности Денис сыграл за «Родину-2» девять матчей в ЛЕОН Второй лиге, где голевыми действиями не отметился и провёл на поле всего 315 минут. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Дениса Тихонова составляет € 50 тыс.