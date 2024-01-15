Камерун — Гвинея: Андре Онана вне заявки на матч КАН

Сегодня, 15 января, пройдёт матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором в рамках группы C встретятся сборные Камеруна и Гвинеи. Команды играли на стадионе «Стад Шарль Конан Банни» в Ямусукре, Кот-д'Ивуар. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Стартовые составы:

Камерун: Ондоа, Ву, Йонгва, Кастеллетто, Мукуди, Кеман, Замбо Ангисса, Нтчам, Н'Куду, Магри, Экамби.

Гвинея: Коне, Силла, Жанвье, Дьякаби, Конте, Конате, Мориба, Камара, Гилавоги, Камано, Байо.

Андре Онана 14 января играл за «Манчестер Юнайтед» в матче 21-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:2), а уже сегодня отправился на стадион, где будут играть Камерун и Гвинея. Отметим, что на скамейке запасных находится игрок «Динамо» Муми Нгамалё.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.