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Трое игроков Саудовской Аравии отказались играть за сборную, которую тренирует Манчини

Трое игроков Саудовской Аравии отказались играть за сборную, которую тренирует Манчини
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Трое футболистов сборной Саудовской Аравии Салман Аль-Фарадж, Халид Аль-Ганнам и Наваф Аль-Акиди отказались играть за национальную команду, которую тренирует Роберто Манчини.

«Это они решили не играть за сборную, а не я. Аль-Фарадж сказал мне, что не хочет играть товарищеские матчи, а Аль-Ганем, что ему не нравится играть за сборную. И Аль-Акиди (его включили в заявку на Кубок Азии) сказал тренеру вратарей, что если он не выйдет в стартовом составе, то не захочет оставаться.

Аль-Ганам и Аль-Акиди попросили сыграть в стартовом составе, но я тренер и тот, кто принимает решения. Мы спросили их, хотят ли они играть за национальную команду, и ответ был получен». «Нет».

Я понимаю желание опытных игроков играть в стартовом составе, но не понимаю, почему молодой футболист отказывается присоединиться к сборной, если ему не гарантировано стартовое место. Я хочу включить в состав игроков, которые хотят представлять свою страну, и я не хочу больше возвращаться к разговору о деле этих футболистов», — приводит слова Манчини Marca.

Напомним, сборная Саудовской Аравии на Кубке Азии на групповом этапе сыграет с национальными командами Омана (16 января), Кыргызстана (21 января) и Таиланда (25 января).

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