Бернардески рассчитывает на возвращение в «Ювентус» в январе

Бывший вингер сборной Италии Федерико Бернардески, ныне выступающий за канадский «Торонто», намерен вернуться в «Ювентус». Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, 29-летний футболист недоволен текущим положением дел «Торонто» и заинтересован в игре за клуб из Серии А. Приоритетом вингера остаётся «Ювентус».

Отмечается, что туринцы сконцентрированы на других подписаниях и пока не могут работать над возвращением Бернардески. Сделка вряд ли будет осуществлена в январе этого года.

Напомним, Бернардески выступал за «Ювентус» на протяжении пяти лет (с 2017 по 2022 год). В текущем сезоне итальянец провёл за «Торонто» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с канадским клубом действует до конца 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.