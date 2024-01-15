«В мире нет ничего лучше родины». Депортированный игрок «Антальяспора» вернулся в Израиль

Израильский футболист турецкого «Антальяспора» Сагив Ехезкель вернулся на родину.

«Мне нужен ещё день или два для себя. Много всего произошло, мы поговорим об этом позже. Это лучшее чувство в мире. В мире нет ничего лучше родины. Я ждал, чтобы вернуться», — приводит слова Ехезкеля Kan.

Напомним, Ехезкель забил гол в матче чемпионата, а потом показал повязку с надписью «100 дней. 7.10» и звездой Давида. Сразу после окончания игры Сагива отстранили из команды, а также глава Минюста Турции Йылмаз Тунч заявил, что было возбуждено уголовное дело и игрока задержали, однако вскоре выпустили из-под стражи.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.