«Манчестер Юнайтед» летом попытается приобрести Зиркзее

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее в летнее трансферное окно может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «красных дьяволов» уже выходили с предложением на представителей «Болоньи», однако те отказались продавать своего футболиста. «Манчестер Юнайтед» сделает повторное предложением предстоящим летом. У 22-летнего игрока в контракте указана сумма отступных — € 40 млн.

Зиркзее выступает за «Болонью» с 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл 22 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Зиркзее со стороны ещё одного английского клуба — «Арсенала».